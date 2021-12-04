Ясько о состоянии Саакашвили: Он очень ослаблен, резко падает слух и зрение. Не понимаю, почему врачи говорят о прогрессе

Ясько заявила, что не понимает, почему говорят об улучшении здоровья Саакашвили Фото: Ліза Ясько / Facebook

"Он очень ослаблен. Есть отеки тела. Упал уровень гемоглобина. Резко падает слух и зрение. Не понимаю, почему врачи говорят о прогрессе", – заявила она.

По словам Ясько, специалисты считают, что Саакашвили необходим курс реабилитации, который должен длиться вдвое больше голодовки, то есть минимум 100 дней.

В опубликованном видеообращении она также сообщила о слухах, что вскоре Саакашвили хотят вернуть в тюремную камеру. "Этого ни в коем случае нельзя допускать", – подчеркнула Ясько.