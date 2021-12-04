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Ясько о состоянии Саакашвили: Он очень ослаблен, резко падает слух и зрение. Не понимаю, почему врачи говорят о прогрессе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ясько заявила, что не понимает, почему говорят об улучшении здоровья Саакашвили
Ясько заявила, что не понимает, почему говорят об улучшении здоровья Саакашвили
Фото: Ліза Ясько / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа", возлюбленная бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Елизавета Ясько 4 декабря встретилась с ним в военном госпитале в Гори (Грузия). Об этом она сообщила в Facebook.

"Он очень ослаблен. Есть отеки тела. Упал уровень гемоглобина. Резко падает слух и зрение. Не понимаю, почему врачи говорят о прогрессе", – заявила она.

По словам Ясько, специалисты считают, что Саакашвили необходим курс реабилитации, который должен длиться вдвое больше голодовки, то есть минимум 100 дней.

В опубликованном видеообращении она также сообщила о слухах, что вскоре Саакашвили хотят вернуть в тюремную камеру. "Этого ни в коем случае нельзя допускать", – подчеркнула Ясько.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/videos/481918003226067/

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, больница, реабилитация, госпиталь, голодовка, Елизавета Ясько
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