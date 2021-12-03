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Мать Саакашвили: Уверена, что дела против моего сына – наказание за то, что он не сдал Грузию в 2008 году

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Саакашвили задержали в Грузии в октябре
Саакашвили задержали в Грузии в октябре
Фото: EPA

Мать экс-президента Грузии, главы Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания уверена, что уголовное преследование его в Грузии – результат того. что он "не сдал страну" в 2008 году. Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 3 декабря.

"Я уверена, что состряпанные дела, которые проходят у нас в Тбилиси, – это как раз результат того, что мой сын просто наказан за то, что в 2008 году во время войны он не сдал страну. Вот за это его и наказывают. И эти так называемые судебные процессы продолжаются", – сказала она.

По ее словам, Саакашвили "сознательно добивали и добивают".

"Его хотят просто убить – вот чего они хотят", – добавила мать политика.

Аласания также заявила, что ее сын в Грузии подвергался пыткам.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Гиули Аласания, Свобода слова Савика Шустера
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