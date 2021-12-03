Мать Саакашвили: Уверена, что дела против моего сына – наказание за то, что он не сдал Грузию в 2008 году

"Я уверена, что состряпанные дела, которые проходят у нас в Тбилиси, – это как раз результат того, что мой сын просто наказан за то, что в 2008 году во время войны он не сдал страну. Вот за это его и наказывают. И эти так называемые судебные процессы продолжаются", – сказала она.

По ее словам, Саакашвили "сознательно добивали и добивают".

"Его хотят просто убить – вот чего они хотят", – добавила мать политика.

Аласания также заявила, что ее сын в Грузии подвергался пыткам.