"Иванишвили выбрал российский вектор". Саакашвили рассказал, почему решился ехать в Грузию

"После нескольких лет заигрывания с Западом олигарх Иванишвили окончательно выбрал российский вектор. Случилось то, что невозможно было представить. В Грузии зарегистрировали пропутинскую партию, которая открыла ТV-канал, правительство открыто нападает на Запад. Когда-то Грузия была реформатором номер один в мире, а сейчас ЕБРР опубликовал доклад о конце реформ", – пишет политик.

По его словам, поездка в Грузию превзошла все его ожидания.

"Я получил то, на что рассчитывал. Оппозиция объединилась, выборы были украдены, как всегда, но все знают, что оппозиция выиграла все большие города. Ситуация не утихает, и мы движемся к победе. Очень много новых людей включилось в политику", – отмечает экс-президент Грузии.

Он также подчеркнул, что в его поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времен борьбы за независимость. Саакашвили уверен, что народ его освободит вместе с нажимом со стороны Украины и международного сообщества.