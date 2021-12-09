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"Иванишвили выбрал российский вектор". Саакашвили рассказал, почему решился ехать в Грузию

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Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября
Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября
Фото: EPA

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решился вернуться на родину из-за того, что тогдашний глава правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, по его мнению, выбрал российский вектор. Об этом Саакашвили заявил в текстовом интервью НВ.

"После нескольких лет заигрывания с Западом олигарх Иванишвили окончательно выбрал российский вектор. Случилось то, что невозможно было представить. В Грузии зарегистрировали пропутинскую партию, которая открыла ТV-канал, правительство открыто нападает на Запад. Когда-то Грузия была реформатором номер один в мире, а сейчас ЕБРР опубликовал доклад о конце реформ", – пишет политик.

По его словам, поездка в Грузию превзошла все его ожидания.

"Я получил то, на что рассчитывал. Оппозиция объединилась, выборы были украдены, как всегда, но все знают, что оппозиция выиграла все большие города. Ситуация не утихает, и мы движемся к победе. Очень много новых людей включилось в политику", – отмечает экс-президент Грузии.

Он также подчеркнул, что в его поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времен борьбы за независимость. Саакашвили уверен, что народ его освободит вместе с нажимом со стороны Украины и международного сообщества.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Бидзина Иванишвили, Грузинская мечта, задержание Саакашвили в Грузии
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