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Саакашвили говорит, что в Грузии его обвиняют в походе в баню с Ющенко и угощении чаем Клинтон

Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября
Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября
Фото: EPA

В обвинении о растрате бюджетных средств, выдвинутом третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, упоминается его поход в баню вместе с экс-главой Украины Виктором Ющенко и угощение чаем американского политика Хиллари Клинтон. Об этом сам Саакашвили заявил в интервью НВ.

"Мои суды и обвинения настолько смехотворны, что их серьезно не стоит обсуждать. Дело в том, что эти дела шили так, что не думали, что я сам появлюсь на суде. Например, одно обвинение в растрате содержит факт похода вместе с Ющенко в серную баню, а также угощение чаем Хиллари Клинтон", – утверждает политик.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Теги: Виктор Ющенко, Грузия, Михаил Саакашвили, Хиллари Клинтон, обвинение, задержание Саакашвили в Грузии
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