"Был практически в ГУЛАГе". Саакашвили заявил о пытках в грузинской тюрьме

Саакашвили рассказал, что в тюрьме у него не было доступа к украинским телеканалам Фото: EPA

"Сейчас я в военном госпитале, который сам строил. Он очень современный. До этого я был практически в ГУЛАГе, где подвергался пыткам, нечеловеческому обращению, согласно оценке [украинского омбудсмена Людмилы] Денисовой, Международной амнистии и грузинских авторитетных общественных организаций", – сообщил он.

Политик добавил, что в тюрьме у него не было доступа к украинским телеканалам. Информацию он мог получать только из российских. Также он рассказал, что помогает ему держаться в условиях заключения.

"Почти каждый день приходят по несколько членов парламента от моей партии. Правда, ко мне не пустили евродепутатов и литовских депутатов. Читаю "Историю Украины" от [Михаила] Грушевского. Также перечитываю свою любимую Лину Костенко, также книги Нассима Талеба", – отметил Саакашвили.