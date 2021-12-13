Врачи считают, что Саакашвили надо лечить за пределами Грузии

По словам Тоидзе, Саакашвили испытывает проблемы с передвижением, координацией, изменчивостью характера, но это пока пока "не выходит за нормативные рамки".

"Мы называем это нейрореабилитацией и психоневрологической реабилитацией, возможностей которой в Грузии мы не нашли", – сказал врач.

Невролог также подтвердил, что Саакашвили принимал психотропный препарат, который ему назначили в пенитенциарном учреждении Рустави, и который ему не следовало принимать из-за его болезни, пишет "Грузия Онлайн". "Думаем, что это лекарство ухудшило его общий психологический, а также неврологический статус", – сказал врач.

Сам экс-президент не желает покидать Грузию и категорически против продолжения лечения за границей, заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе.

Омбудсмен Нино Ломджария сказала журналистам, что решение о переводе Саакашвили в клинику за рубежом может быть принято только на основании рекомендаций специалистов. Консилиум при народном защитнике опубликует очередное заключение по состоянию Саакашвили в ближайшие дни.

Грузинский певец и актер, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе говорил, что принять Саакашвили на лечение готовы Украина и Польша.