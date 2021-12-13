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Врачи считают, что Саакашвили надо лечить за пределами Грузии

Саакашвили нуждается в нейрореабилитации за рубежом, считают грузинские врачи
Саакашвили нуждается в нейрореабилитации за рубежом, считают грузинские врачи
Фото: EPA

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили нуждается в специальной реабилитации за рубежом. Об этом сказал журналистам входящий 12 декабря невролог из центра "Эмпатия", который проводит мониторинг состояния Саакашвили наряду с консилиумом врачей при омбудсмене Грузии, Отар Тоидзе, сообщило "Новости Грузия".

По словам Тоидзе, Саакашвили испытывает проблемы с передвижением, координацией, изменчивостью характера, но это пока пока "не выходит за нормативные рамки".

"Мы называем это нейрореабилитацией и психоневрологической реабилитацией, возможностей которой в Грузии мы не нашли", – сказал врач.

Невролог также подтвердил, что Саакашвили принимал психотропный препарат, который ему назначили в пенитенциарном учреждении Рустави, и который ему не следовало принимать из-за его болезни, пишет "Грузия Онлайн". "Думаем, что это лекарство ухудшило его общий психологический, а также неврологический статус", – сказал врач. 

Сам экс-президент не желает покидать Грузию и категорически против продолжения лечения за границей, заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе. 

Омбудсмен Нино Ломджария сказала журналистам, что решение о переводе Саакашвили в клинику за рубежом может быть принято только на основании рекомендаций специалистов. Консилиум при народном защитнике опубликует очередное заключение по состоянию Саакашвили в ближайшие дни.

Грузинский певец и актер, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе говорил, что принять Саакашвили на лечение готовы Украина и Польша

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в ГрузиюВ тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, реабилитация, лечение, госпиталь, омбудсмен, болезнь, врачи, врач
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