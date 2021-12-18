РФ хочет вести переговоры о "гарантиях безопасности" исключительно с США – МИД

Рябков считает, что вовлечение других стран в такие переговоры приведет к тому, что все будет "утоплено в прениях и словоблудии".
Он заявил, что в отношениях США и РФ сложилась такая ситуация, которой никогда не было, и высказал надежду, что "американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, – и не в лучшую сторону". По мнению замглавы МИД России, пока нет признаков того, что в Вашингтоне "готовы отрешиться от собственных шаблонов".
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе и намерены соблюдать принцип "ничего о вас без вас". Столтенберг сказал, что диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.
В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее".
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины, и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.