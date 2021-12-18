РФ хочет вести переговоры о "гарантиях безопасности" исключительно с США – МИД

Рябков считает, что вовлечение других стран в переговоры РФ и США приведет к тому, что все будет "утоплено в прениях и словоблудии" Фото: ЕРА

Рябков считает, что вовлечение других стран в такие переговоры приведет к тому, что все будет "утоплено в прениях и словоблудии".

Он заявил, что в отношениях США и РФ сложилась такая ситуация, которой никогда не было, и высказал надежду, что "американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, – и не в лучшую сторону". По мнению замглавы МИД России, пока нет признаков того, что в Вашингтоне "готовы отрешиться от собственных шаблонов".

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе и намерены соблюдать принцип "ничего о вас без вас". Столтенберг сказал, что диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.