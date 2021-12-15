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Россия заявила, что может разместить ядерные ракеты в Европе

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Россия готова разместить ядерные ракеты, поскольку считает, что такие планы есть у НАТО
Россия готова разместить ядерные ракеты, поскольку считает, что такие планы есть у НАТО
Фото: depositphotos.com

Россия может развернуть в Европе ракеты средней дальности, способные нести ядерные боеголовки, поскольку считает, что такие планы есть у НАТО. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил агентству "РИА Новости".

По его словам, отсутствие прогресса в достижении политического и дипломатического решения заставило бы Россию ответить с использованием военных технологий. Он добавил, что "это будет появление таких средств с нашей стороны".

Рябков также подчеркнул, что Россию не убеждают "заверения о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении", потому что к "НАТО как альянсу доверия нет в принципе".

О возможном развертывании ядерных ракет пишет и издание "Ведомости", ссылаясь на источники, близкие к Минобороны страны. По словам собеседников, это могут быть ракеты с увеличенной дальностью полета на базе крылатых и баллистических ракет для комплекса "Искандер", в настоящее время официально не существующих.

Размещение Россией новых дальнобойных ракетных систем является очевидным шагом, полагает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. По его словам, цель такого решения – заставить нервничать восточноевропейских союзников США и вынудить американское руководство тратить деньги на противостояние с Россией, а не с Китаем, который объявлен главным противником.

Контекст:

В 2014 году США впервые на уровне глав государств обвинили Россию в испытания ракет средней дальности и нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон утверждал, что Кремль в период с 2008–2011 годов проводила испытания крылатой ракеты 9М729 (Искандер-К) наземного базирования на дальность более 500 км. Россия же утверждала, что дальность применения этого вооружения меньше 500 км.

В 2018 году тогдашний глава Госдепа США Майк Помпео поставил России ультиматум: Вашингтон выйдет из ДРСМД, если в течение 60 дней Москва не уничтожит ракету 9М729. В том же году о выходе из договора заявил и тогдашний президент США Дональд Трамп.

1 февраля 2019 года Помпео анонсировал выход США из ДРСМД. 2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД из него выходит Россия.

3 июля Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, в тот же день документ вступил в силу.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Теги: Россия, Европа, ракеты, Сергей Рябков
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