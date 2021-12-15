Россия заявила, что может разместить ядерные ракеты в Европе

Россия готова разместить ядерные ракеты, поскольку считает, что такие планы есть у НАТО Фото: depositphotos.com

По его словам, отсутствие прогресса в достижении политического и дипломатического решения заставило бы Россию ответить с использованием военных технологий. Он добавил, что "это будет появление таких средств с нашей стороны".

Рябков также подчеркнул, что Россию не убеждают "заверения о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении", потому что к "НАТО как альянсу доверия нет в принципе".

О возможном развертывании ядерных ракет пишет и издание "Ведомости", ссылаясь на источники, близкие к Минобороны страны. По словам собеседников, это могут быть ракеты с увеличенной дальностью полета на базе крылатых и баллистических ракет для комплекса "Искандер", в настоящее время официально не существующих.

Размещение Россией новых дальнобойных ракетных систем является очевидным шагом, полагает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. По его словам, цель такого решения – заставить нервничать восточноевропейских союзников США и вынудить американское руководство тратить деньги на противостояние с Россией, а не с Китаем, который объявлен главным противником.