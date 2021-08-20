РФ готовит новое испытание ядерной ракеты "Буревестник", которую называют "летающим Чернобылем" – CNN

Фотографии сделаны со спутника в течение лета коммерческой компанией Capella Space. Их проанализировали эксперты из Мидлберийского института международных исследований. Специалисты пришли к выводу, что активность, зафиксированная на снимках, дает "убедительные доказательства того, что Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой" на известной стартовой площадке Паньково, расположенной недалеко от Полярного круга.

Корабли несколько раз доставляли грузы на полигон, после чего на нем построили большое экологическое убежище, вероятно, для защиты ракет и бригад военных. Когда убежище убрали, то на стартовой площадке появился большой объект – вероятно, это пусковая установка.

Фото: cnn.com

Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис рассказал, что ракета "Буревестник" может быть очень опасной для окружающей среды и здоровья людей. Эксперты называют ракету "летающим Чернобылем".

Издание пишет, что российские моряки получили предупреждение "об опасных операциях" в районе полигона, которые пройдут с 15-го по 20 августа.

ЦРУ отказалось от комментариев, а Пентагон и министерство обороны России еще не ответили на запросы CNN, но, по неофициальной информации издания, власти США осведомлены о том, что Россия может готовить еще одно испытание ракеты в рамках своей программы передовых вооружений.