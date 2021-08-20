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РФ готовит новое испытание ядерной ракеты "Буревестник", которую называют "летающим Чернобылем" – CNN

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Известно о пяти тестовых запусках этой ракеты, все они закончились неудачей
Известно о пяти тестовых запусках этой ракеты, все они закончились неудачей
Скриншот: Минобороны России / YouTube

На российском архипелаге Новая Земля, вероятно, готовят еще одно испытание крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник", известной в США как Skyfall. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Capella Space.

Фотографии сделаны со спутника в течение лета коммерческой компанией Capella Space. Их проанализировали эксперты из Мидлберийского института международных исследований. Специалисты пришли к выводу, что активность, зафиксированная на снимках, дает "убедительные доказательства того, что Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой" на известной стартовой площадке Паньково, расположенной недалеко от Полярного круга.

Корабли несколько раз доставляли грузы на полигон, после чего на нем построили большое экологическое убежище, вероятно, для защиты ракет и бригад военных. Когда убежище убрали, то на стартовой площадке появился большой объект – вероятно, это пусковая установка.

Фото: cnn.com
Фото: cnn.com

Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис рассказал, что ракета "Буревестник" может быть очень опасной для окружающей среды и здоровья людей. Эксперты называют ракету "летающим Чернобылем". 

Издание пишет, что российские моряки получили предупреждение "об опасных операциях" в районе полигона, которые пройдут с 15-го по 20 августа.

ЦРУ отказалось от комментариев, а Пентагон и министерство обороны России еще не ответили на запросы CNN, но, по неофициальной информации издания, власти США осведомлены о том, что Россия может готовить еще одно испытание ракеты в рамках своей программы передовых вооружений.

Контекст:

8 августа 2019 года на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области прогремел взрыв, в госкорпорации "Росатом" проинформировали, что погибли пять ее сотрудников. В министерстве обороны РФ сообщили, что взрыв произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. По данным городских властей Северодвинска, взрыв привел к повышению радиационного фона. Россия ограничила судоходство в Белом море после происшествия.

В "Росатоме" сообщили, что причиной инцидента стало "стечение обстоятельств" и это "нередко" случается при испытаниях новых технологий.

12 августа издание The New York Times со ссылкой на разведку США сообщило, что в России испытывали ракету "Буревестник" (по классификации НАТО – Skyfall). Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что произошедшее является примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия, используя в том числе украденные у Штатов технологии.

29 августа американский телеканал CNBC сообщил, что взрыв на военном полигоне мог произойти не при новых испытаниях, а при подъеме ракеты "Буревестник" со дна Белого моря после предыдущего неудачного запуска. Как рассказал собеседник телеканала, с ноября 2017-го по январь 2018 года Россия осуществила четыре запуска "Буревестника" и лишь один из них закончился "относительным успехом": ракета пролетела около 35 км за 2,5 минуты, затем потеряла управляемость и упала. В 2018 году CNBC сообщал, что Россия готовит спасательную операцию по поиску и подъему ракет. Как заявил близкий к разведке источник, 8 августа на одном из российских кораблей, которые участвовали в операции по подъему "Буревестника", произошел взрыв, он вызвал реакцию в активной зоне реактора ракеты, что привело к утечке радиации.

"Радио Свобода" 29 августа опубликовало собственное расследование, согласно которому версия ЧП при подъеме ракеты является наиболее вероятной.

В итоге США пришли к выводу, что взрыв под Северодвинском произошел во время подъема со дна Белого моря ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, заявляли в октябре 2019 года в Госдепе США.

Теги: Россия, взрыв, ядерное оружие, Северодвинск, ракеты, ракета, ядерные испытания
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