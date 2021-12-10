В МИД России считают, что отношения между Россией и Западом могут дойти до повторения Карибского кризиса

Рябков считает, что "вполне можно вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем" на Карибский кризис Фото: securityconference.org

По его словам, "может вполне до этого дойти". Рябков считает, что если все будет продолжаться так, как сейчас, "вполне можно по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем".

По его словам, это будет "провал дипломатии и внешней политики". При этом он также считает, что "время еще есть попробовать договориться на здравой основе".

Рябков повторил тезис президента РФ Владимира Путина, что России нужны правовые гарантии безопасности, и ситуация якобы ухудшилась из-за нарушения обязательства "о недопущении военной деятельности около российских границ" со стороны Запада.

Рябков уже высказывал опасения "оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого к Карибскому" в июне 2019 года – в период, когда США и Россия выходили из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), писал ТАСС.