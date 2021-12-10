В МИД России считают, что отношения между Россией и Западом могут дойти до повторения Карибского кризиса

По его словам, "может вполне до этого дойти". Рябков считает, что если все будет продолжаться так, как сейчас, "вполне можно по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем".
По его словам, это будет "провал дипломатии и внешней политики". При этом он также считает, что "время еще есть попробовать договориться на здравой основе".
Рябков повторил тезис президента РФ Владимира Путина, что России нужны правовые гарантии безопасности, и ситуация якобы ухудшилась из-за нарушения обязательства "о недопущении военной деятельности около российских границ" со стороны Запада.
Рябков уже высказывал опасения "оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого к Карибскому" в июне 2019 года – в период, когда США и Россия выходили из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), писал ТАСС.
Карибский кризис 1962 года возник после того как США разместили ядерное оружие в Турции и Италии, а Советский Союз тайно отправил вооруженные силы, технику и вооружения, включая ракеты с ядерными боеголовками, морем на Кубу. Это привело к существенному ухудшению отношений между США и СССР. 27 октября 1962 года противостояние дошло до такой степени, что обе стороны готовились применить ядерное оружие. Разрешить ситуацию удалось благодаря неофициальным контактам и согласию обеих сторон пойти на взаимные уступки. США согласились снять блокаду Кубы и убрать ракеты из Турции, а СССР эвакуировал с Кубы ракеты средней дальности.
По данным минобороны РФ, во время Карибского кризиса на Кубе погибли 64 гражданина СССР.
В октябре 2021 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ядерный риск сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет. "Мы переживаем момент истины – величайший каскад кризисов. Мир застрял в обратном направлении. Возвращаются военные перевороты и силовые захваты власти, новая гонка вооружений возвращается", – сказал он.