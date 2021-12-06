Лукашенко заявил о готовности разместить в Беларуси российское ядерное оружие

Лукашенко хочет купить у России "Искандеры", которые могут стрелять в том числе ядерными ракетами Фото: EPA

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине 19 ноября, текст которого опубликован на сайте Альянса, заявил, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если новое правительство Германии откажется от его размещения.

"Я ожидаю, что Германия продолжит участвовать в совместном использовании ядерных ресурсов, потому что это так важно для всей Европы и это многосторонняя структура... Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии", – сказал он.

Комментируя это заявление, Лукашенко заявил, что тогда он предложит президенту РФ Владимиру Путину "вернуть ядерное оружие в Беларусь". На уточнение, какое ядерное оружие, он ответил: "Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении".

"Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте", – со смехом добавил он.