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Лукашенко заявил о готовности разместить в Беларуси российское ядерное оружие

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Лукашенко хочет купить у России "Искандеры", которые могут стрелять в том числе ядерными ракетами
Лукашенко хочет купить у России "Искандеры", которые могут стрелять в том числе ядерными ракетами
Фото: EPA

Беларусь готова к возвращению в страну ядерного оружия, заявил находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Фрагмент интервью показали в эфире передачи "Вести недели" на телеканале "Россия 24" 5 декабря.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине 19 ноября, текст которого опубликован на сайте Альянса, заявил, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если новое правительство Германии откажется от его размещения.

"Я ожидаю, что Германия продолжит участвовать в совместном использовании ядерных ресурсов, потому что это так важно для всей Европы и это многосторонняя структура... Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии", – сказал он.

Комментируя это заявление, Лукашенко заявил, что тогда он предложит президенту РФ Владимиру Путину "вернуть ядерное оружие в Беларусь". На уточнение, какое ядерное оружие, он ответил: "Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении".

"Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте", – со смехом добавил он.

Контекст:

23 мая 1992 года главы МИД Беларуси, России, Украины, Казахстана и Госдепартамента США подписали Лиссабонский протокол к Договору СНВ-1. В июле 1993 года Беларусь официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, став первым государством, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием, оставшимся после распада СССР. Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был завершен в ноябре 1996 года, сообщается на сайте МИД страны.

В 2010 году Лукашенко назвал вывод ядерных вооружений "жесточайшей ошибкой". "Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы – выводите, потому что пообещали. Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы в конце концов должны были прилично продать", – цитировало его белорусское государственное агентство БЕЛТА.

В ноябре 2021 году Лукашенко сообщил, что обратился к Путину с просьбой о поставках нескольких дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Ракеты таких комплексов могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

В сентябре 2021 года Лукашенко заявлял, что Беларусь планирует закупку российского вооружения на сумму более чем $1 млрд, в том числе для размещения на границах с Украиной.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, НАТО, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Йенс Столтенберг, ФРГ, вооружение
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