ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко заявил, что попросил у Путина предоставить Беларуси "Искандеры" для размещения на западном и южном направлениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко: Мне надо несколько дивизионов "Искандеров" на западном, на южном направлении, пусть стоят
Лукашенко: Мне надо несколько дивизионов "Искандеров" на западном, на южном направлении, пусть стоят
Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в интервью изданию "Национальная оборона", которое вышло 13 ноября, заявил, что просит Россию предоставить Беларуси ракетные комплексы "Искандер" для размещения на западном и южном направлениях.

"Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне надо здесь наши эти 500-километровые ракетные установки. "Искандер"... Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это [дальность пуска] 500 км, потому что наш "Полонез" – до 300 км. Пуски были ракет на учениях "Запад-2021", одна ракета поразила цель с отклонением 4 м", – заявил он.

Контекст:

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" способен поражать цели на расстоянии до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. 

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, граница
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера
  Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера
Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины
Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины
"Вот уж кто без комплексов", "Бомбезная". Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской
"Вот уж кто без комплексов", "Бомбезная". Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской
  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей
  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей
"Следующее слово "люблю"?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Следующее слово – "люблю"?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу (150616)
2
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (134049)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (58550)
4
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (52918)
5
"Нереально сексуальная". Полякова снялась в крошечном купальнике (48829)
6
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (40831)
7
"Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады (30330)
8
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич (27904)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS