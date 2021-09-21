ГОРДОН
 
 
МИР

Байден назвал условие возвращения США к ядерной сделке с Ираном

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден говорил, что США не отменят санкций против Ирана, пока Тегеран не откажется от планов по обогащению урана
Байден говорил, что США не отменят санкций против Ирана, пока Тегеран не откажется от планов по обогащению урана
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Тегеран пойдет навстречу. Об этом сказал президент Джо Байден 21 сентября, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы работает с группой “5+1” (в которую входят постоянные члены Совета Безопасности ООН США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Иран. – "ГОРДОН"), чтобы дипломатическим путем добиться возвращения Ирана к соблюдению СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана]. Мы готовы вернуться к полному соблюдению соглашения, если Иран сделает то же самое", – сказал Байден.

Контекст:

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Бывший иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января 2021 года говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Байден в феврале говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Запасы высокообогащенного урана в Иране при новом правительстве страны выросли в четыре раза, до 10 кг за последние три месяца этого года, указали в МАГАТЭ.

В Израиле считают, что Иран способен через два-три месяца произвести достаточное количество материала для создания одной ядерной бомбы.

Теги: США, Иран, ООН, ядерное оружие, Джо Байден, Тегеран, ядерная программа, соглашение, СВПД
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало
"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото
"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе
"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым
Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым
"Я готова". Ани Лорак с прижатым к груди кинжалом объявила о выходе песни на украинском языке. Видео
"Я готова". Ани Лорак с прижатым к груди кинжалом объявила о выходе песни на украинском языке. Видео
Дочь Ющенко показала домашние объятия с зайцем
Дочь Ющенко показала домашние объятия с зайцем
  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео
  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео
"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео
"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео
"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака
"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака
В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда
В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда
  Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире "Танцев со звездами"
  Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире "Танцев со звездами"
  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму
  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS