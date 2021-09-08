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Иран увеличил запасы высокообогащенного урана в четыре раза – отчет МАГАТЭ

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Иран увеличил примерно на треть запасы урана, обогащенного до 20%
Иран увеличил примерно на треть запасы урана, обогащенного до 20%
Фото: ЕРА

Новое правительство Ирана резко увеличило производство высокообогащенного урана. Об этом сообщило Bloomberg 7 сентября со ссылкой на отчет с ограниченным доступом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран расширяет производственные мощности, а чиновники ограничивают наблюдение за объектами обогащения урана и проведение расследования, констатировали эксперты.

Запасы высокообогащенного урана в Иране выросли в четыре раза, до 10 кг за последние три месяца. Страна увеличила также запасы урана, обогащенного до 20%, примерно на треть, до 84,3 кг, сказано в отчете.

По данным агентства, уровень общих запасов урана сократился, поскольку иранские инженеры перевели низкообогащенные запасы на сырье для производства более чистого материала. Иран обладает достаточным запасом высокообогащенного урана, чтобы создать несколько видов ядерного оружия, добавили в МАГАТЭ.

Некоторые дипломаты, в том числе представитель России в МАГАТЭ, преуменьшают уровень запасов высокообогащенного урана в Иране и говорят, что это не связано с разработкой ядерного оружия, пишет The Washington Post.

Контекст:

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Бывший иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Президент США Джо Байден в феврале говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Теги: Россия, Иран, ядерное оружие, расследование, ядерная программа, МАГАТЭ, дипломаты, ядерная сделка
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