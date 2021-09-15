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Глава минобороны Израиля заявил, что Иран сможет создать ядерную бомбу через несколько месяцев

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Иран увеличил запасы высокообогащенного урана в четыре раза за последние три месяца этого года
Иран увеличил запасы высокообогащенного урана в четыре раза за последние три месяца этого года
Фото: ЕРА

Иран может через два-три месяца произвести достаточное количество материала для создания одной ядерной бомбы. Такое мнение выразил министр обороны Израиля Бени Ганц в интервью журналу Foreign Policy, которое опубликовано 14 сентября.

Министр считает, что дипломатические усилия не помешают ядерному прогрессу Ирана. Эффективным способом сдерживания Тегерана станет политическое, дипломатическое и экономическое давление со стороны США, России, Китая и Европы. Иран должен опасаться, что США и их партнеры настроены серьезно, заявил Ганц.

По его словам, Израиль хотел бы видеть "жизнеспособный план Б от США", который включает широкое экономическое давление на Иран в случае провала переговоров. Он указал на "план С" от Израиля, предполагающий военные действия.

Глава минобороны Израиля предупредил, что в регионе может начаться гонка ядерных вооружений, если Иран добьется своей цели. Другие страны не будут бездействовать, они купят оружие в Пакистане или у кого-нибудь еще, предположил он.

Контекст:

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Бывший иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января 2021 года говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Президент США Джо Байден в феврале говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Запасы высокообогащенного урана в Иране при новом правительстве страны выросли в четыре раза, до 10 кг за последние три месяца этого года, указали в МАГАТЭ. 

Теги: Россия, Иран, Китай, Израиль, ядерное оружие, переговоры, вооружение, Европа, ядерная программа, Бени Ганц, давление
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