"Величайший каскад кризисов". Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений

"Мы переживаем момент истины – величайший каскад кризисов. Мир застрял в обратном направлении. Возвращаются военные перевороты и силовые захваты власти, новая гонка вооружений возвращается. Ядерный риск сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет", – сказал он.
Генсек ООН подчеркнул, что в прошлом году доля военных расходов в ВВП стран показала максимальное увеличение с 2009 года и составила около $2 трлн в год.
До этого в сентябре этого года Гутерриш писал в Twitter о том, что человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению".
Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.— António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2021
Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.
Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace.
"Во всем мире хранится около 14 тыс. единиц ядерного оружия. [...] Пришло время навсегда решить ядерный конфликт, уничтожить ядерное оружие и открыть новую эру доверия и мира", – сообщал он.
Президент РФ Владимир Путин 13 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели констатировал начало гонки вооружений между Россией и США, сообщал "Интерфакс".
В докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира от 14 июня сказано, что США и Россия увеличили оперативное развертывание ядерных боеголовок примерно на 50 единиц в начале текущего года.
Путин и президент США Джо Байден приняли по итогам саммита 16 июня совместное заявление по стратегической стабильности. В нем говорится, что даже в периоды напряженности Россия и США способны снизить риск вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.
В начале февраля этого года Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.
НАТО приветствовал и полностью поддержал продление соглашения. В Альянсе подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.