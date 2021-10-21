"Величайший каскад кризисов". Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений

"Мы переживаем момент истины – величайший каскад кризисов. Мир застрял в обратном направлении. Возвращаются военные перевороты и силовые захваты власти, новая гонка вооружений возвращается. Ядерный риск сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет", – сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что в прошлом году доля военных расходов в ВВП стран показала максимальное увеличение с 2009 года и составила около $2 трлн в год.

До этого в сентябре этого года Гутерриш писал в Twitter о том, что человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению".

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.



Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.



Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace. — António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2021

"Во всем мире хранится около 14 тыс. единиц ядерного оружия. [...] Пришло время навсегда решить ядерный конфликт, уничтожить ядерное оружие и открыть новую эру доверия и мира", – сообщал он.