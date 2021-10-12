Действия РФ в оккупированном Крыму противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия – замглавы МИД Украины

"На территории Крыма продолжает размещаться непропорционально большое количество систем вооружения, включая ракеты, способные переносить ядерные заряды, самолеты, корабли, боеприпасы, а также военнослужащие. Причем количество последних выросло до 32,5 тыс., и даже до 44 тыс. в апреле, во время безосновательного и угрожающего скопления российских войск на наших границах", – заявил дипломат.

По его словам, российская милитаризация Крыма прогрессирует в условиях оккупации полуострова и отсутствия контроля за действиями РФ со стороны международного сообщества. Он заявил, что такое развитие событий подрывает режим верификации вооружений в Евроатлантическом регионе, что является причиной для серьезного беспокойства.

Точицкий напомнил, что оккупационные власти в Крыму де-юре установили контроль над ядерными объектами и материалами, а также захватили бывшие хранилища ядерного оружия.

"Это противоречит международному праву, в частности Уставу МАГАТЭ и Договору о нераспространении ядерного оружия", – добавил замминистра.