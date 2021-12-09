Американский сенатор не исключил превентивный ядерный удар по России для защиты Украины

"Не исключаю военных действий", – сказал сенатор.

На уточняющий вопрос журналиста, что тот имеет в виду, Уикер ответил, что американские корабли в Черном море могут нанести разрушительный удар по "российскому военному потенциалу".

"Это может означать, что мы участвуем [в конфликте]. И я бы этого не исключал. Я не исключаю присутствие американских войск на земле. Мы не исключаем применения ядерного оружия первыми", – объяснил американский политик.

Он подчеркнул, что подобное вряд ли произойдет, но во время переговоров нужно быть жесткими и не снимать такого варианта со стола.

Уикер считает, что об этом должен был предупредить президента РФ Владимира Путина президент США Джо Байден на переговорах.

"Понимание, которое мы имеем в Конгрессе, – что потеря свободной демократической Украины из-за российского вторжения изменит правила игры для свободной Европы", – считает сенатор.

Российское посольство в США заявило в Facebook, что слова Уикера "безответственны".

"Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США", – отметили, в частности, российские дипломаты.