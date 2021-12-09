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ПОЛИТИКА

Американский сенатор не исключил превентивный ядерный удар по России для защиты Украины

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Уикер считает маловероятным озвученный им вариант развития событий
Уикер считает маловероятным озвученный им вариант развития событий
Фото: ЕРА

Сенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер предположил 7 декабря в эфире телеканала Fox News, что в качестве меры сдерживания российской агрессии Соединенные Штаты могли бы разместить свои войска в Черноморском регионе.

"Не исключаю военных действий", – сказал сенатор.

На уточняющий вопрос журналиста, что тот имеет в виду, Уикер ответил, что американские корабли в Черном море могут нанести разрушительный удар по "российскому военному потенциалу".

"Это может означать, что мы участвуем [в конфликте]. И я бы этого не исключал. Я не исключаю присутствие американских войск на земле. Мы не исключаем применения ядерного оружия первыми", – объяснил американский политик.

Он подчеркнул, что подобное вряд ли произойдет, но во время переговоров нужно быть жесткими и не снимать такого варианта со стола.

Уикер считает, что об этом должен был предупредить президента РФ Владимира Путина президент США Джо Байден на переговорах.

"Понимание, которое мы имеем в Конгрессе, – что потеря свободной демократической Украины из-за российского вторжения изменит правила игры для свободной Европы", – считает сенатор.

Российское посольство в США заявило в Facebook, что слова Уикера "безответственны".

"Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США", – отметили, в частности, российские дипломаты.

https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/270842061747780

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.

8 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.

В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что, если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.

Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, реагируя на реплику об аннексии Россией Крыма.

Теги: Россия, США, оружие, ядерное оружие, посольство, переговоры, агрессия, политика, российская агрессия, сенатор, Роджер Уикер
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