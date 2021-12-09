Американский сенатор не исключил превентивный ядерный удар по России для защиты Украины

"Не исключаю военных действий", – сказал сенатор.
На уточняющий вопрос журналиста, что тот имеет в виду, Уикер ответил, что американские корабли в Черном море могут нанести разрушительный удар по "российскому военному потенциалу".
"Это может означать, что мы участвуем [в конфликте]. И я бы этого не исключал. Я не исключаю присутствие американских войск на земле. Мы не исключаем применения ядерного оружия первыми", – объяснил американский политик.
Он подчеркнул, что подобное вряд ли произойдет, но во время переговоров нужно быть жесткими и не снимать такого варианта со стола.
Уикер считает, что об этом должен был предупредить президента РФ Владимира Путина президент США Джо Байден на переговорах.
"Понимание, которое мы имеем в Конгрессе, – что потеря свободной демократической Украины из-за российского вторжения изменит правила игры для свободной Европы", – считает сенатор.
Российское посольство в США заявило в Facebook, что слова Уикера "безответственны".
"Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США", – отметили, в частности, российские дипломаты.
С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.
8 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.
В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что, если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.
Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, реагируя на реплику об аннексии Россией Крыма.