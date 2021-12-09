Ситуация у границ Украины контролируемая, оснований для паники нет – секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности

Костенко подчеркнул, что, только получив информацию в комплексе, можно оценить ситуацию вокруг украинских границ Фото: Роман Костенко / Facebook

Он отметил, что комитет также провел выездное заседание в Службе внешней разведки Украины, на котором обсудили вопросы, касающиеся деятельности службы и внешнеполитической обстановки.

"Только в комплексе такая информация позволяет сделать определенные выводы и оценить ситуацию вокруг наших границ. Если не вдаваться в детали и коротко резюмировать, то по состоянию на сегодняшний день ситуация контролируемая и оснований для паники нет", – заявил Костенко.