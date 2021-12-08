Байден исключил отправку войск США на территорию Украины для защиты от РФ

Решения о направлении военных США в Украину "нет на столе", отметил Байден Фото: EPA

Байден отметил, что решения о направлении военных США в Украину "нет на столе". По его словам, у Штатов "есть моральное и юридическое обязательство перед союзниками по НАТО" в соответствии со ст. 5 о коллективной обороне, но это обязательство не распространяется на Украину.

Байден в ходе онлайн-разговора 7 декабря предупредил президента РФ Владимира Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации. Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году, отметил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Байден полагает, что Путин принял сообщение, так как "его немедленным ответом было то, что он понял это".