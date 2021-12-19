В МИД России пригрозили Западу "военно-технической альтернативой", если требование по "гарантиям безопасности" не примут серьезно

В МИД России говорят, что Москва подошла к "моменту истины" в отношениях с НАТО Фото: depositphotos.com

По словам Грушко, РФ в отношениях с НАТО подошла к "моменту истины, когда надо принципиально определяться".

"Я думаю, что они должны понимать, что у них есть два пути. Первое – это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, или вот иметь дело с военно-технической альтернативой", – сказал он.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе и намерены соблюдать принцип "ничего о вас без вас". Столтенберг сказал, что диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.