В МИД России заявили, что Москва предоставила Украине "все гарантии" безопасности в Будапештском меморандуме

Рябков не уточнил, какие мероприятия имел в виду, однако в последнее время страны Запада высказывают обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границы с Украиной и на оккупированных Россией украинских территориях.
Замглавы МИД РФ спросили, готова ли Москва дать ответные гарантии, такие, например, как гарантии ненападения на Украину или других действий в ее отношении. Рябков ответил, что США и НАТО требуют от РФ "неких мероприятий на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение".
По его утверждению, "все соответствующие гарантии" Россия предоставила Украине, когда был подписан Будапештский меморандум. Украина, считает замглавы МИД, "при попустительстве западных покровителей" переворачивает смысл этого документа.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".