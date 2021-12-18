В МИД России заявили, что Москва предоставила Украине "все гарантии" безопасности в Будапештском меморандуме

Россия нарушила условия Будапештского меморандума в 2014 году, но МИД страны не признает этого Фото: depositphotos.com

Рябков не уточнил, какие мероприятия имел в виду, однако в последнее время страны Запада высказывают обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границы с Украиной и на оккупированных Россией украинских территориях.

Замглавы МИД РФ спросили, готова ли Москва дать ответные гарантии, такие, например, как гарантии ненападения на Украину или других действий в ее отношении. Рябков ответил, что США и НАТО требуют от РФ "неких мероприятий на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение".

По его утверждению, "все соответствующие гарантии" Россия предоставила Украине, когда был подписан Будапештский меморандум. Украина, считает замглавы МИД, "при попустительстве западных покровителей" переворачивает смысл этого документа.