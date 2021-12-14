Зеленский: Украина отдала ядерный арсенал в обмен на заверения уважать наши границы и безопасность. Все это было выброшено на помойку

Зеленский: Странно слышать от РФ просьбы о гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной Фото: EPA

Журналист напомнил, что Россия заявляла о желании получить гарантии нерасширения НАТО, и спросил, готова ли Украина отказаться от вступления в Альянс в обмен на гарантированный уход российских войск от украинских границ.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире – а в ответ получило, в том числе от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о каких-либо гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной", – сказал президент.