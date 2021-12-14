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Зеленский: Украина отдала ядерный арсенал в обмен на заверения уважать наши границы и безопасность. Все это было выброшено на помойку

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Зеленский: Странно слышать от РФ просьбы о гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной
Зеленский: Странно слышать от РФ просьбы о гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает странными просьбы России о каких-либо гарантиях, когда эта страна не выполняет своих обещаний. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, которое было опубликовано 14 декабря. Перевод обнародовал Офис президента.

Журналист напомнил, что Россия заявляла о желании получить гарантии нерасширения НАТО, и спросил, готова ли Украина отказаться от вступления в Альянс в обмен на гарантированный уход российских войск от украинских границ.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире – а в ответ получило, в том числе от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о каких-либо гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной", – сказал президент.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине
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