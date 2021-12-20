Глава одного из крупнейших российских банков заявил, что РФ "выживет" в случае отключения от SWIFT

"Конечно, выживем, безусловно, но я все-таки не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная – это мало сказать", – заявил Костин.

Всего несколько дней назад, 16 декабря, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских назвал угрозу отключения России от SWIFT "вопросом национальной безопасности", цитировал ТАСС.

Россия – один из самых крупных участников SWIFT. Угрозы Запада отключить Россию от SWIFT звучат – уже не впервые – на фоне эскалации ситуации на российско-украинской границе.