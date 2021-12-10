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Все банки Беларуси подключились к российскому аналогу SWIFT

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По словам экспертов, санкции против России повлияют и на Беларусь
По словам экспертов, санкции против России повлияют и на Беларусь
Фото: EPA

Все белорусские банки подключились к системе передачи финансовых сообщений Центробанка России РФ. Об этом 9 декабря заявил начальник управления департамента национальной платежной системы Банка России Денис Барышков, отмечает "Прайм".

Как подчеркивает агентство, эта система была создана на случай возможного отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Reform.by отмечает, что интеграция белорусской и российской систем передачи финансовой информации предусмотрена одной из 28 союзных программ по глубокой интеграции.

Такое заявление было сделано на фоне того, что Штаты рассматривают вариант отключения России от SWIFT из-за агрессии против Украины.

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич в комментарии "Белсату" говорил, что санкции против России могут повлиять и на белорусскую экономику, так как Беларусь очень зависит от российской экономической конъюнктуры.

В то же время старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб газете "Салідарнасць" заявил, что российская система не сможет полноценно заменить SWIFT. Она позволяет обмениваться сообщениями только с теми, кто в эту же систему и входит: с некоторыми российскими и несколькими западными банками.

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

Угрозы США отключить Россию от SWIFT звучат на фоне эскалации ситуации на российско-украинской границе. С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания президента РФ Владимира Путина от агрессии против Украины.

Теги: Россия, Беларусь, санкции, банки, SWIFT
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