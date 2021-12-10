Все банки Беларуси подключились к российскому аналогу SWIFT

По словам экспертов, санкции против России повлияют и на Беларусь Фото: EPA

Как подчеркивает агентство, эта система была создана на случай возможного отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Reform.by отмечает, что интеграция белорусской и российской систем передачи финансовой информации предусмотрена одной из 28 союзных программ по глубокой интеграции.

Такое заявление было сделано на фоне того, что Штаты рассматривают вариант отключения России от SWIFT из-за агрессии против Украины.

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич в комментарии "Белсату" говорил, что санкции против России могут повлиять и на белорусскую экономику, так как Беларусь очень зависит от российской экономической конъюнктуры.

В то же время старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб газете "Салідарнасць" заявил, что российская система не сможет полноценно заменить SWIFT. Она позволяет обмениваться сообщениями только с теми, кто в эту же систему и входит: с некоторыми российскими и несколькими западными банками.