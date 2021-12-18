"Просто бла-бла-бла". Кулеба призвал Запад четко рассказать о реакции на возможное вторжение России в Украину

Украинский дипломат объяснил, что, если в Москве не будут понимать, что их ждет в случае такой агрессии, они подумают, что оппоненты способны только на "просто бла-бла-бла".

Кулеба вспомнил, как в детстве родители предупреждали его, что, если он не пойдет спать, "что-то плохое случится", а он "пару раз испугался", а затем задался вопросом, что именно может произойти.

Глава МИД Украины считает, что международные санкции в отношении России ослаблять не следует и, если это сделают в Евросоюзе, Лондон и Вашингтон должны "действовать самостоятельно".

В числе мер, которые в Украине считают необходимыми для реагирования на российскую агрессию, Кулеба упомянул отключение РФ от международной системы банковских переводов SWIFT, блокирование возможности России привлекать деньги на международном рынке, а также экономические санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина.