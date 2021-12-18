Расчет продовольствия в решении ростовского суда показывает численность российских войск на Донбассе – Бутусов

Он напомнил, что в приговоре Кировского райсуда Ростова-на-Дону по делу замглавы регионального управления ООО "Технология" Вячеслава Забалуева говорилось, что он отвечал в 2018–2019 годах за поставки продовольствия "для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории "ДНР" и "ЛНР".
Бутусов отметил, что поставки шли с периодичностью раз в две недели, колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн. Он привел нормы, согласно которым, по постановлению российского правительства от 2020 года, на одного военнослужащего полагается выдача общевойскового пайка, вес продуктов в котором на человека в сутки составляет свыше 2,5 кг, без учета упаковки и тары.
По словам Бутусова, исходя из этих цифр, известный волонтер и эксперт реформы питания Минобороны Украины Диана Петреня оценила расчетную численность российских войск на Донбассе примерно в 26 тыс. человек.
Сам он считает, что "расчетная цифра может быть близка к норме поставок на 30–32 тыс. человек".
"Вместе с тем 26 тыс. человек – это вполне вероятное число российских войск. Как известно, украинские войска в ООС имеют численность до 40 тыс., но при этом противник уступает в численности во всех линиях, боевые порядки у россиян более разреженные, в отличие от ВСУ, сил для ротаций соединений в полном составе нет", – резюмировал Бутусов.
В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за поставки продовольствия "в пользу военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР". Ему вменили посредничество во взятке.
В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018-м и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем было испорчено продовольствия на сумму около 30 млн руб. (11 млн грн).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опубликованный приговор назвал ошибкой. Он заявил, что "это невозможно" и никаких вооруженных сил РФ на оккупированных территориях, которые Песков называет "самопровозглашенными республиками", "не было и нет".
После огласки в медиа постановление суда исчезло с сайта. Однако оно осталось доступным в виде сохраненной копии в веб-архиве.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным командования ООС на апрель 2020 года, в армейских корпусах на оккупированной части Донбасса состоит более 35 тыс. боевиков – местных жителей и наемников из РФ, в том числе более 2 тыс. кадровых российских офицеров.
В мае 2021 года командующий Объединенных сил ВСУ говорил, что численность российских войск в оккупированных районах Донбасса составляет около 28 тыс. человек в составе двух армейских корпусов. Они подчинены восьмой общевойсковой армии РФ и интегрированы в единую систему управления Южного военного округа. Это число не включает в себя российских военных, которые находятся на границе с российской стороны и готовы усилить эти формирования.