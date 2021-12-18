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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Расчет продовольствия в решении ростовского суда показывает численность российских войск на Донбассе – Бутусов

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По оценкам экспертов, численность российских войск на Донбассе может составлять от 26 тыс. до 32 тыс. человек
По оценкам экспертов, численность российских войск на Донбассе может составлять от 26 тыс. до 32 тыс. человек
Фото: EPA (архив)

Российский суд не только подтвердил факт наличия войск РФ на Донбассе и их централизованного снабжения из России, но и позволил произвести расчеты их численности, исходя из выделенных рационов. Об этом написал в Facebook главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Он напомнил, что в приговоре Кировского райсуда Ростова-на-Дону по делу замглавы регионального управления ООО "Технология" Вячеслава Забалуева говорилось, что он отвечал в 2018–2019 годах за поставки продовольствия "для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории "ДНР" и "ЛНР".

Бутусов отметил, что поставки шли с периодичностью раз в две недели, колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн. Он привел нормы, согласно которым, по постановлению российского правительства от 2020 года, на одного военнослужащего полагается выдача общевойскового пайка, вес продуктов в котором на человека в сутки составляет свыше 2,5 кг, без учета упаковки и тары.

По словам Бутусова, исходя из этих цифр, известный волонтер и эксперт реформы питания Минобороны Украины Диана Петреня оценила расчетную численность российских войск на Донбассе примерно в 26 тыс. человек.

Сам он считает, что "расчетная цифра может быть близка к норме поставок на 30–32 тыс. человек".

"Вместе с тем 26 тыс. человек – это вполне вероятное число российских войск. Как известно, украинские войска в ООС имеют численность до 40 тыс., но при этом противник уступает в численности во всех линиях, боевые порядки у россиян более разреженные, в отличие от ВСУ, сил для ротаций соединений в полном составе нет", – резюмировал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6866569916716579

В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за поставки продовольствия "в пользу военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР". Ему вменили посредничество во взятке.

В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018-м и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем было испорчено продовольствия на сумму около 30 млн руб. (11 млн грн).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опубликованный приговор назвал ошибкой. Он заявил, что "это невозможно" и никаких вооруженных сил РФ на оккупированных территориях, которые Песков называет "самопровозглашенными республиками", "не было и нет".

После огласки в медиа постановление суда исчезло с сайта. Однако оно осталось доступным в виде сохраненной копии в веб-архиве.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным командования ООС на апрель 2020 года, в армейских корпусах на оккупированной части Донбасса состоит более 35 тыс. боевиков – местных жителей и наемников из РФ, в том числе более 2 тыс. кадровых российских офицеров.

В мае 2021 года командующий Объединенных сил ВСУ говорил, что численность российских войск в оккупированных районах Донбасса составляет около 28 тыс. человек в составе двух армейских корпусов. Они подчинены восьмой общевойсковой армии РФ и интегрированы в единую систему управления Южного военного округа. Это число не включает в себя российских военных, которые находятся на границе с российской стороны и готовы усилить эти формирования.

Теги: граница, продукты, Юрий Бутусов, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, российский суд, суд, войска, российские военные
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