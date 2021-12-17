Почти половина украинцев основной угрозой для страны в 2022 году считают нападение РФ – опрос

В Минобороны Украины считают, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Коррупцию в высших эшелонах власти главной угрозой для страны видят 30% опрошенных.

29% респондентов думают, что основная угроза для Украины – это пандемия коронавируса, 24% – непрофессионализм власти, 23% – резкий рост коммунальных тарифов, по 22% – активизация боевых действий с террористическими организациями "ДНР"/"ЛНР" и резкое ухудшение экономической ситуации в стране.

Также украинцы видят опасность для Украины в бытовой коррупции (10%), посягательстве на свободу слова (6%) и уголовном преследовании политических оппонентов власти (2%).

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.