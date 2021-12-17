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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти половина украинцев основной угрозой для страны в 2022 году считают нападение РФ – опрос

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В Минобороны Украины считают, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года
В Минобороны Украины считают, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

47% украинцев основной угрозой для страны в 2022 году считают прямое нападение РФ. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 декабря результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

Коррупцию в высших эшелонах власти главной угрозой для страны видят 30% опрошенных.

29% респондентов думают, что основная угроза для Украины – это пандемия коронавируса, 24% – непрофессионализм власти, 23% – резкий рост коммунальных тарифов, по 22% – активизация боевых действий с террористическими организациями "ДНР"/"ЛНР" и резкое ухудшение экономической ситуации в стране.

Также украинцы видят опасность для Украины в бытовой коррупции (10%), посягательстве на свободу слова (6%) и уголовном преследовании политических оппонентов власти (2%).

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

О санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Теги: Россия, Украина, коррупция, соцопрос, тарифы, боевики, вторжение, ДНР, украинцы, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, Украинский институт будущего, войска, пандемия, коронавирус
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