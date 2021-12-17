Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, российский суд признал пребывание войск РФ в ОРДЛО. Главное за день

Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины

Европарламент 16 декабря принял резолюцию в поддержку Украины. За нее отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались. В документе Европарламент осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной, потребовал от российского правительства отвести силы и "прекратить угрожать соседней стране". Также евродепутаты заявили, что в случае новой агрессии со стороны РФ в следующем санкционном пакете она должна быть отключена от международной финансовой системы SWIFT.

Кроме этого, Европарламент в контексте евроатлантических устремлений Украины заявил, что страны при выборе союзов не нуждаются в одобрении других государств.

Также депутаты призвали не запускать газопровод "Северный поток – 2", независимо от того, будет ли он соответствовать европейскому законодательству, и снизить энергетическую зависимость от России.

Европарламент призвал Россию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и конструктивно участвовать в переговорах в нормандском формате и трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарили европарламентариев за принятый документ.

Российский суд признал пребывание войск РФ в ОРДЛО, но в Кремле отрицают

В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за, как говорилось в тексте решения, "продовольствие, которое предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР".

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал материалы суда ошибкой.

В МИД Украины заявили, что суд "подписал России явку с повинной" и это будет аргументом Украины в международных судах против РФ.

"Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года

В первой половине 2022 года не следует ожидать решения немецкого энергетического регулятора о полной сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн.

Бурба уволился с военной службы

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба уволился с военной службы. Его рапорт подписал министр обороны Алексей Резников.

Рада запретила вкусоароматические добавки в никотиновых изделиях и ограничила оборот электронных сигарет

16 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4358 о внесении изменений в документы об охране здоровья украинцев от вредного влияния табака.

Нормы законопроекта предусматривают запрет продажи лицам до 21 года, запрет рекламы, спонсорства и стимулирования продаж электронных сигарет, требования к маркировке упаковок электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.

Кроме этого, запрещается курить электронные сигареты в помещениях и общественных местах.

Крымскотатарский орнамент включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Крымскотатарский орнамент орьнек внесли в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.