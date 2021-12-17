ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, российский суд признал пребывание войск РФ в ОРДЛО. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Европарламент принял резолюцию 16 декабря
Европарламент принял резолюцию 16 декабря
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 16 декабря.

Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины

Европарламент 16 декабря принял резолюцию в поддержку Украины.  За нее отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались. В документе Европарламент осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной, потребовал от российского правительства отвести силы и "прекратить угрожать соседней стране". Также евродепутаты заявили, что в случае новой агрессии со стороны РФ в следующем санкционном пакете она должна быть отключена от международной финансовой системы SWIFT. 

Кроме этого, Европарламент в контексте евроатлантических устремлений Украины заявил, что страны при выборе союзов не нуждаются в одобрении других государств.

Также депутаты призвали не запускать газопровод "Северный поток – 2", независимо от того, будет ли он соответствовать европейскому законодательству, и снизить энергетическую зависимость от России.

Европарламент призвал Россию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и конструктивно участвовать в переговорах в нормандском формате и трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарили европарламентариев за принятый документ.

Российский суд признал пребывание войск РФ в ОРДЛО, но в Кремле отрицают

В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за, как говорилось в тексте решения, "продовольствие, которое предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР".

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал материалы суда ошибкой

В МИД Украины заявили, что суд "подписал России явку с повинной" и это будет аргументом Украины в международных судах против РФ.

"Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года

В первой половине 2022 года не следует ожидать решения немецкого энергетического регулятора о полной сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн.

Бурба уволился с военной службы

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба уволился с военной службы. Его рапорт подписал министр обороны Алексей Резников.

Рада запретила вкусоароматические добавки в никотиновых изделиях и ограничила оборот электронных сигарет

16 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4358 о внесении изменений в документы об охране здоровья украинцев от вредного влияния табака.

Нормы законопроекта предусматривают запрет продажи лицам до 21 года, запрет рекламы, спонсорства и стимулирования продаж электронных сигарет, требования к маркировке упаковок электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.

Кроме этого, запрещается курить электронные сигареты в помещениях и общественных местах.

Крымскотатарский орнамент включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Крымскотатарский орнамент орьнек внесли в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Россия, санкции, Европарламент, крымские татары, ЮНЕСКО, сигареты, резолюция, российская агрессия, война в Украине, ОРДЛО, Северный поток – 2, Василий Бурба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (201218)
2
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (186435)
3
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (58206)
4
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (48240)
5
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (47464)
6
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в горячем ролике показала голый пах вблизи (45301)
7
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (28842)
8
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (26244)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS