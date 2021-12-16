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Европарламент призвал не вводить в действие "Северный поток – 2" независимо от его соответствия законодательству ЕС – резолюция

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Строительство "Северного потока 2" полностью завершено, однако он еще должен пройти сертификацию
Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено, однако он еще должен пройти сертификацию
Фото: EPA

Депутаты Европарламента в резолюции, принятой 16 декабря, призвали не запускать газопровод "Северный поток – 2", независимо от того, будет ли он соответствовать европейскому законодательству. Об этом сообщила пресс-служба институции.

"Депутаты Европарламента требуют, чтобы ЕС предпринял серьезные шаги по снижению своей зависимости от импорта энергоносителей из России и продемонстрировал более сильную энергетическую солидарность с Украиной", – говорится в сообщении.

По мнению евродепутатов, это должно быть достигнуто путем более тесной связи энергетических инфраструктур ЕС и Украины.

"В резолюции содержится призыв не вводить в действие трубопровод "Северный поток – 2", независимо от того, будет ли он в какой-то момент соответствовать положениям Газовой директивы ЕС", – сообщили в пресс-службе.

За резолюцию отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались. В документе Европарламент также осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной, потребовал от российского правительства отвести силы и "прекратить угрожать соседней стране".

Также евродепутаты заявили, что в случае новой агрессии со стороны РФ в следующем санкционном пакете она должна быть отключена от международной финансовой системы SWIFT. 

Кроме этого Европарламент в контексте евроатлантических устремлений Украины заявил, что страны при выборе союзов не нуждаются в одобрении других государств.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании "Оператор ГТС Украины" допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Новоназначенная глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 12 декабря в интервью ZDF, что "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Европарламент, энергетика, резолюция, Евросоюз, Северный поток – 2
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