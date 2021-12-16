Европарламент призвал не вводить в действие "Северный поток – 2" независимо от его соответствия законодательству ЕС – резолюция

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено, однако он еще должен пройти сертификацию Фото: EPA

"Депутаты Европарламента требуют, чтобы ЕС предпринял серьезные шаги по снижению своей зависимости от импорта энергоносителей из России и продемонстрировал более сильную энергетическую солидарность с Украиной", – говорится в сообщении.

По мнению евродепутатов, это должно быть достигнуто путем более тесной связи энергетических инфраструктур ЕС и Украины.

"В резолюции содержится призыв не вводить в действие трубопровод "Северный поток – 2", независимо от того, будет ли он в какой-то момент соответствовать положениям Газовой директивы ЕС", – сообщили в пресс-службе.

За резолюцию отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались. В документе Европарламент также осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной, потребовал от российского правительства отвести силы и "прекратить угрожать соседней стране".

Также евродепутаты заявили, что в случае новой агрессии со стороны РФ в следующем санкционном пакете она должна быть отключена от международной финансовой системы SWIFT.

Кроме этого Европарламент в контексте евроатлантических устремлений Украины заявил, что страны при выборе союзов не нуждаются в одобрении других государств.