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Глава МИД Германии заявила, что газопровод "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен

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Бербок: Вопросы безопасности остаются открытыми
Бербок: Вопросы безопасности остаются открытыми
Фото: ЕРА

В настоящее время газопровод "Северный поток – 2" не может быть запущен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза. Об этом 12 декабря в интервью ZDF заявила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы [...] закрепили в коалиционном соглашении, что европейское энергетическое право применяется к энергетическим проектам [...]. Это означает, что при нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен", – сказала она.

Глава МИД Германии объяснила, что не соблюдаются требования европейского энергетического законодательства, а "вопросы безопасности остаются открытыми".

Бербок – член партии "Союз 90 / Зеленые" с 2005 года, с 2013-го – депутат Бундестага. Одна из центральных тем политика – борьба с изменениями климата. Также она выступает против строительства газопровода "Северный поток – 2" и называет его "кремлевским проектом".

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Сейчас газопровод проходит сертификацию в Германии. "Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании "Оператор ГТС Украины" допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Агентство Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", если президент России Владимир Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что, если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.

Теги: энергетика, газопровод, МИД Германии, коалиция, законодательство, Северный поток – 2, Анналена Бербок
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