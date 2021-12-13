Глава МИД Германии заявила, что газопровод "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен

"Мы [...] закрепили в коалиционном соглашении, что европейское энергетическое право применяется к энергетическим проектам [...]. Это означает, что при нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен", – сказала она.

Глава МИД Германии объяснила, что не соблюдаются требования европейского энергетического законодательства, а "вопросы безопасности остаются открытыми".

Бербок – член партии "Союз 90 / Зеленые" с 2005 года, с 2013-го – депутат Бундестага. Одна из центральных тем политика – борьба с изменениями климата. Также она выступает против строительства газопровода "Северный поток – 2" и называет его "кремлевским проектом".