Зеленский встретился с новым канцлером Австрии Нехаммером, поддерживающим "Северный поток – 2"

"Глава государства поздравил Карла Нехаммера с назначением на высокую должность и выразил убеждение, что общее историческое прошлое и уважение к базовым ценностям позволят и в дальнейшем укреплять украинско-австрийское сотрудничество", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что перспективность сотрудничества подтверждается "ощутимыми результатами официального визита президента Украины в Австрию в сентябре 2020 года".

"Часть наших договоренностей уже реализуется, поскольку австрийский бизнес признает положительный эффект внутренних реформ в Украине и открывает новые перспективы на нашем рынке", – заявил Зеленский.

По данным ОП, Австрия занимает шестое место среди крупнейших инвесторов в экономику Украины. Двусторонняя торговля выросла на 63% за последние девять месяцев.

По его словам, сотрудничество между государствами будет также способствовать дальнейшему продвижению украинского бизнеса на внутренний рынок ЕС. Он выразил надежду на фиксацию Австрией европейской перспективы Украины в совместной декларации.

Глава Украинского государства поблагодарил канцлера Австрии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и высоко оценил участие австрийской стороны в учредительном саммите Крымской платформы.

Обсуждали ли политики во время встречи вопросы запуска газопровода "Северный поток – 2", в ОП не сообщили.