Нехаммер принес присягу и официально стал канцлером Австрии

Нехаммер 6 декабря принес присягу. Со вступлением Нехаммера в новую должность в ряде министерств сменились руководители. В частности, новым министром внутренних дел стал Герхард Карнер, а министром финансов – бывший госсекретарь Магнус Бруннер.
Александр Шалленберг, который чуть больше месяца занимал должность канцлера, вернулся в министерство иностранных дел. Новым министром образования стал Мартин Полашек.
Федеральный руководитель молодежного крыла АНП Клаудия Плаколм стала статс-секретарем Федеральной канцелярии.
Смена канцлера связана с отставкой Себастиана Курца, который стал канцлером в 2017-м (в 31 год). Он был самым молодым канцлером в истории страны.
6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Кроме канцлера, под подозрение попали, в частности, его советник Стефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн, генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин.
9 октября стало известно, что руководство партии "Зеленые" требует отставки канцлера. В тот же день Курц подал прошение об отставке.
После Курца канцлером стал Шалленберг, однако 2 декабря он подал в отставку. Свое решение политик объяснил тем, что, по его мнению, должность канцлера и лидера правящей партии АНП должен занимать один человек.