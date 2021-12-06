Нехаммер принес присягу и официально стал канцлером Австрии

Нехаммер 6 декабря принес присягу. Со вступлением Нехаммера в новую должность в ряде министерств сменились руководители. В частности, новым министром внутренних дел стал Герхард Карнер, а министром финансов – бывший госсекретарь Магнус Бруннер.

Александр Шалленберг, который чуть больше месяца занимал должность канцлера, вернулся в министерство иностранных дел. Новым министром образования стал Мартин Полашек.

Федеральный руководитель молодежного крыла АНП Клаудия Плаколм стала статс-секретарем Федеральной канцелярии.