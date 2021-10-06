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В Австрии обыскивали офис канцлера Курца и штаб-квартиру его партии. Политиков подозревают в коррупции

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Курц отвергает выдвинутые обвинения
Курц отвергает выдвинутые обвинения
Фото: ЕРА

В Австрии 6 октября сотрудники прокуратуры провели обыски в офисе канцлера страны Себастьяна Курца, в министерстве финансов и штаб квартире правящей Австрийской народной партии. Об этом сообщила газета Der Standard.

Прокуратура Австрии по экономическим вопросам и коррупции (WKStA) подозревает Курца в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Несколько следователей вошли в дом Курца с ордером на обыск от прокуратуры по борьбе с коррупцией объемом более 100 страниц, указала газета.

Под подозрение попали и советник австрийского канцлера Стефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн и генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин и медиамейкеры, а также братья Вольфганг и Хельмут Феллнеры.

Чиновников подозревают в оплате опросов и заказных сообщениях в бульварной газете Österreich, в которых Курца "представили в хорошем свете".

Österreich пишет, что Курц отвергает выдвинутые против него обвинения. Народная партия назвала в Facebook ложными обвинения против Курца и других подозреваемых.  

"Это происходит с одной целью – навредить партии и Курцу. [...] Возникает вопрос, зачем проводили обыски. Это может быть политическая постановка для достижения определенного эффекта", – отметили политики. 

https://www.facebook.com/Volkspartei/posts/10159738880744419

Теги: коррупция, Австрия, Себастьян Курц, обвинение, подозрение, обыски
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