Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики. Его преемник Шалленберг тоже анонсировал свою отставку

Курц: Одно могу сказать четко и со всей ясностью: я не святой и не преступник Фото: EPA

В частности, Курц решил покинуть должности председателя консервативной Австрийской народной партии (АНП) и лидера фракции в парламенте.

Экс-канцлер признал, что за десять лет в политике, он допускал ошибки. Однако, по его словам, он всегда пытался сделать все, что было в его силах. Курц признался, что в последнее время энтузиазма относительно политики у него стало меньше – в частности, из-за обвинений и судебных разбирательств против него.

"Одно могу сказать четко и со всей ясностью: я не святой и не преступник. Я – человек, со своими сильными и слабыми сторонами, с ошибками и успехами... Теперь, когда против меня выдвинуты обвинения, я с нетерпением жду дня, когда смогу доказать в суде, что они неправы", – сказал он.

Также он добавил, что после рождения сына стал замечать, "сколько прекрасного и важного есть вне политики".

После заявления Курца канцлер Австрии Александер Шалленберг сообщил, что подаст в отставку, отмечает Kronen Zeitung. На этот пост он был назначен 11 октября. Свое решение он объяснил тем, что, по его мнению, должность канцлера и лидера правящей партии АНП должен занимать один человек.

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Видео: Sebastian Kurz / YouTube