В отставку подал канцлер Австрии, он фигурирует в деле о коррупции

Курц намерен передать руководство министру иностранных дел страны Александру Шалленбергу.

6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Кроме канцлера, под подозрение попали, в частности, его советник Стефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн, генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин.

Чиновников подозревают в оплате опросов и заказных сообщениях в бульварной газете Österreich, в которых Курца "представили в хорошем свете".

9 октября стало известно, что руководство партии "Зеленые" требует отставки канцлера. "Зеленые" предложили ÖVP заменить Курца. Среди вариантов назначения на эту должность – вице-канцлер Вернер Коглер и лидер фракции "Зеленые" в парламенте Зигрид Маурер.