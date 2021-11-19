Курца лишили депутатского иммунитета

Как отмечает канал, снятие неприкосновенности позволит прокуратуре продолжить расследование против бывшего канцлера по подозрению в коррупции.

В частности, его подозревают в том, что на деньги налогоплательщиков он оплачивал соцопросы, искусственно скорректированные в его пользу, что позволило ему добиться должности лидера Австрийской народной партии и канцлера.

Сам Курц говорит, что заинтересован в скорейшем прояснении ситуации, и отрицает обвинения.