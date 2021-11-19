Курца лишили депутатского иммунитета

Как отмечает канал, снятие неприкосновенности позволит прокуратуре продолжить расследование против бывшего канцлера по подозрению в коррупции.
В частности, его подозревают в том, что на деньги налогоплательщиков он оплачивал соцопросы, искусственно скорректированные в его пользу, что позволило ему добиться должности лидера Австрийской народной партии и канцлера.
Сам Курц говорит, что заинтересован в скорейшем прояснении ситуации, и отрицает обвинения.
В декабре 2013 года, в 27 лет, Курц стал самым юным министром иностранных дел в мире в правительстве Вернера Файмана. Курц заменил на этом посту Михаэля Шпинделеггера, когда учился на юридическом факультете Венского университета.
18 декабря 2017 года он стал канцлером Австрии, сказано в биографии на его сайте. Тогда ему был 31 год, он стал самым молодым канцлером в истории страны.
6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Кроме канцлера, под подозрение попали, в частности, его советник Стефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн, генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин.
9 октября стало известно, что руководство партии "Зеленые" требует отставки канцлера. "Зеленые" предложили ÖVP заменить Курца. Среди вариантов назначения на эту должность – вице-канцлер Вернер Коглер и лидер фракции "Зеленые" в парламенте Зигрид Маурер. В тот же день Курц подал прошение об отставке.