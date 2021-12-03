В Австрии избрали нового канцлера

За него единогласно проголосовали и назначили новым лидером правящей Австрийской народной партии (АНП) и федеральным канцлером.

Предыдущий канцлер Александер Шалленберг, занявший эту должность вместе Себастиана Курца, накануне подал в отставку. Свое решение он объяснил тем, что, по его мнению, должность канцлера и лидера правящей партии АНП должен занимать один человек.

Контекст:

Смена канцлера связана с отставкой Курца, который стал канцлером в 2017-м (в 31 год). Он был самым молодым канцлером в истории страны.

6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Кроме канцлера, под подозрение попали, в частности, его советник Стефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн, генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин.

9 октября стало известно, что руководство партии "Зеленые" требует отставки канцлера. "Зеленые" предложили ÖVP заменить Курца. Среди вариантов назначения на эту должность – вице-канцлер Вернер Коглер и лидер фракции "Зеленые" в парламенте Зигрид Маурер. В тот же день Курц подал прошение об отставке.