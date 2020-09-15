В Вене может появиться площадь в честь Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу назвать одну из площадей Вены в честь Украины.

Одна из площадей австрийской Вены может получить имя в честь Украины Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с федеральным канцлером Себастьяном Курцем озвучил предложение украинской диаспоры Австрии назвать одну из площадей столицы страны Вены в честь Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

"Поговорил об этом с Курцем и рад, что канцлер охотно согласовал это предложение", – заявил Зеленский по итогам встречи с австрийским канцлером.

Скриншот: Володимир Зеленський / Twitter

С 15-го по 16 сентября Зеленский находится с визитом в Австрии. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. В рамках визита он встретится со своим коллегой Ван дер Белленом, Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, а также примет участие в работе экономического форума.