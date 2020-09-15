ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Австрия выделит Украине €1 млн на помощь Донбассу

Жизнь людей, проживающих в регионе конфликта на Донбассе, важна и интересна Австрии. Об этом заявил австрийский федеральный президент Александер Ван дер Беллен.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия развязала конфликт на востоке Украины в 2014 году сразу после аннексии Крыма, часть территории Донбасса до сих пор не контролируется украинским правительством
Россия развязала конфликт на востоке Украины в 2014 году сразу после аннексии Крыма, часть территории Донбасса до сих пор не контролируется украинским правительством
Фото: ЕРА

Австрия выделит Украине €1 млн на помощь территориям Донбасса, находящимся в зоне конфликта. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 сентября в Вене, передает корреспондент "ГОРДОН".

Ван дер Беллен особо подчеркнул, что Австрии важна и интересна жизнь людей, проживающих в регионе конфликта.

"Мы даем соответствующую гуманитарную помощь, особенно в пользу внутренне перемещенных лиц", – уточнил он.

Он подтвердил, что в рамках визита Зеленского достигнута договоренность о предоставлении австрийским правительством Украине €1 млн для дальнейшей поддержки территорий Донбасса.

С 15-го по 16 сентября Зеленский находится с визитом в Австрии. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. В рамках визита он встретится со своим коллегой Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, а также примет участие в работе экономического форума.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Австрия, Донбасс, агрессия, гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, Александер Ван дер Беллен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты
41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты
"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье
"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS