Канцлер Австрии выступил против использования "Северного потока – 2" для давления на РФ

Нехаммер ожидает, что "Северный поток – 2" будет запущен "вскоре, как и планировалось".

По его мнению, не нужно привязывать трубопровод к поведению России в Украине. Это только навредит ЕС, считает канцлер Австрии.

По словам Нехаммера, пока страны Евросоюза нуждаются в газе и нефти, важно обеспечить энергоснабжение из как можно большего количества источников.

В то же время канцлер Австрии отметил, что "насилие не может быть политическим средством", а "нарушение международного законодательства будет иметь соответствующие последствия, как это уже происходило в прошлом".

Нехаммер также указал на необходимость защитить интересы Украины в ситуации с "Северным потоком – 2".