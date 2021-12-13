К "Северному потоку – 2" должно применяться европейское энергетическое законодательство – главы МИД Украины и ФРГ

Кулеба (на фото) поблагодарил Бербок за четкую позицию по "Северному потоку – 2" Фото: EPA

"Дмитрий Кулеба поблагодарил свою немецкую коллегу за четкую позицию по "Северному потоку – 2". Министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главы МИД двух стран также обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

В частности, Кулеба подтвердил приверженность Киева "политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта". По словам министра, Украина "активно выступает за действенную работу нормандского формата как важной площадки для переговоров". Кулеба поблагодарил ФРГ, которая с Францией "прилагает усилия для возвращения России за стол переговоров".

"Высоко ценим, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии уделяется приоритетное внимание восстановлению мира в нашем государстве. Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей", – сказал глава МИД Украины.

Бербок заверила в "непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, готовности к совместной работе по возобновлению переговоров в нормандском формате", подчеркивается в сообщении МИД.

Она заявила 12 декабря в интервью ZDF, что "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен.