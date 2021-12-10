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В Киеве у посольства ФРГ прошла акция против поддержки "Северного потока – 2". Фоторепортаж

Сегодня 20.21
10 декабря в Киеве у посольства Германии прошла акция против поддержки газопровода "Северный поток – 2". У дипмиссии собралось несколько десятков человек, написало LB.ua. Демонстранты заявили, что Германия поддерживает российский газопровод и "кремлевских нацистов". Фотографии с акции опубликовало агентство EPA. На странице мероприятия в Facebook призвали депутатов Бундестага сопротивляться "запуску российской газовой трубы". "Это труба, которая будет использована Москвой для шантажа Берлина и всей Европы. Кроме того, пока в Украине идет война, внутри страны негодяи убивают наше общество", – отметили в посте.
Теги: Россия, Германия, посольство, ФРГ, газопровод, акция, Северный поток – 2
 

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