В Киеве у посольства ФРГ прошла акция против поддержки "Северного потока – 2". Фоторепортаж
10 декабря в Киеве у посольства Германии прошла акция против поддержки газопровода "Северный поток – 2". У дипмиссии собралось несколько десятков человек, написало LB.ua
. Демонстранты заявили, что Германия поддерживает российский газопровод и "кремлевских нацистов". Фотографии с акции опубликовало агентство EPA
. На странице мероприятия в Facebook призвали
депутатов Бундестага сопротивляться "запуску российской газовой трубы". "Это труба, которая будет использована Москвой для шантажа Берлина и всей Европы. Кроме того, пока в Украине идет война, внутри страны негодяи убивают наше общество", – отметили в посте.