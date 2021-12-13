МИД Австрии призвал запустить "Северный поток – 2". В Германии выступали против этого

В МИД Германии считают, что "Северный поток – 2" не может быть запущен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза Фото: ЕРА

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Газопровод завершен и "теперь его необходимо использовать", считает Шалленберг, который несколько недель был канцлером Австрии.

Как отметила "Немецкая волна", таким образом он возразил главе МИД Германии Анналене Бербок, которая тоже принимала участие в заседании глав МИД ЕС.

Шалленберг сказал, что считает "ошибочным" ставить под сомнение использование трубопровода каждый раз, когда у ЕС возникают дискуссии с Москвой.

Днем ранее Бербок в интервью ZDF заявила, что "Северный поток – 2" не может быть запущен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза. "Мы закрепили в коалиционном соглашении, что европейское энергетическое право применяется к энергетическим проектам. Это означает, что при нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен", – сказала она.

И Германия, и Австрия закупают газ у России, подчеркивает "Немецкая волна".