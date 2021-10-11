В Австрии назначили нового канцлера. Предыдущий попал в коррупционный скандал

"Федеральный президент Александер Ван дер Беллен в своей канцелярии принял присягу Шалленберга в качестве нового канцлера. Майкл Линхарт [бывший посол Австрии во Франции] назначен на должность министра иностранных дел Австрии", – отметили в канцелярии.

Предыдущий канцлер Австрии Себастьян Курц подал прошение об отставке на фоне коррупционного скандала. 6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Следствие считает, что с 2016 по 2018 годы министерство финансов Австрии использовало бюджетные деньги для финансирования рекламных объявлений в бульварной газете Österreich, в которых Курца "представили в хорошем свете".

В своей первой речи в качестве канцлера Шалленберг сказал, что такое назначение является для него большой честью, отметило издание Kurier. Шалленберг объявил о тесном сотрудничестве с Курцем и заявил, что обвинения в его адрес ложные.