В Австрии назначили нового канцлера. Предыдущий попал в коррупционный скандал

"Федеральный президент Александер Ван дер Беллен в своей канцелярии принял присягу Шалленберга в качестве нового канцлера. Майкл Линхарт [бывший посол Австрии во Франции] назначен на должность министра иностранных дел Австрии", – отметили в канцелярии.
Предыдущий канцлер Австрии Себастьян Курц подал прошение об отставке на фоне коррупционного скандала. 6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.
Следствие считает, что с 2016 по 2018 годы министерство финансов Австрии использовало бюджетные деньги для финансирования рекламных объявлений в бульварной газете Österreich, в которых Курца "представили в хорошем свете".
В своей первой речи в качестве канцлера Шалленберг сказал, что такое назначение является для него большой честью, отметило издание Kurier. Шалленберг объявил о тесном сотрудничестве с Курцем и заявил, что обвинения в его адрес ложные.
52-летний Шалленберг представляет Австрийскую народную партию. Считается, что он поддерживает курс Курца, особенно в том, что касается проблем миграции, отмечает "Немецкая волна".
На посту министра иностранных дел Шалленберг выступал против санкций за проект "Северный поток – 2". Он говорил, что "газопровод не навредит Украине".