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"Правительственный кризис окончен". Стало известно, кто станет новым канцлером Австрии

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Ван дер Беллен приведет нового канцлера к присяге 11 октября
Ван дер Беллен приведет нового канцлера к присяге 11 октября
Фото: ЕРА

Новым канцлером Австрии станет министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. Об этом 10 октября сообщил президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время брифинга в Вене. Соответствующее видео опубликовано в Twitter президента.

Он заявил, что 11 октября приведет Шалленберга к присяге.

"Нынешний правительственный кризис окончен. Работа на пользу нашей страны может быть продолжена", – сказал Ван дер Беллен.

По его словам, одновременно с Шалленбергом будет приведен к присяге новый министр иностранных дел Австрии. Президент не назвал его имя. По информации издания Der Standard, занять эту должность могут генеральный секретарь МИД страны Петер Лаунский или посол Австрии в Брюсселе Николаус Маршик.

Шалленбергу 52 года, пост главы МИД Австрии он занимает с июня 2019 года. Считается, что он поддерживает курс экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца, особенно в том, что касается проблем миграции, отмечает "Немецкая волна".

Контекст:

Курц стал канцлером Австрии 18 декабря 2017 года, сказано в биографии на его сайте. Тогда ему был 31 год, он стал самым молодым канцлером в истории страны.

В декабре 2013 года, в 21 год, он стал самым юным министром иностранных дел в мире в правительстве Вернера Файмана. Курц заменил на этом посту Михаэля Шпинделеггера, когда учился на юридическом факультете Венского университета.

9 октября Курц подал прошение об отставке на фоне коррупционного скандала. 6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Теги: Австрия, Себастьян Курц, МИД Австрии, Александер Ван дер Беллен, Александр Шалленберг
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