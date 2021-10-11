"Правительственный кризис окончен". Стало известно, кто станет новым канцлером Австрии

Он заявил, что 11 октября приведет Шалленберга к присяге.
"Нынешний правительственный кризис окончен. Работа на пользу нашей страны может быть продолжена", – сказал Ван дер Беллен.
По его словам, одновременно с Шалленбергом будет приведен к присяге новый министр иностранных дел Австрии. Президент не назвал его имя. По информации издания Der Standard, занять эту должность могут генеральный секретарь МИД страны Петер Лаунский или посол Австрии в Брюсселе Николаус Маршик.
„Voller Fokus auf die Arbeit für #Österreich“ – das Statement zu den aktuellen innenpolitischen Entwicklungen * pic.twitter.com/sqSOsHJMkD— A. Van der Bellen (@vanderbellen) October 10, 2021
Шалленбергу 52 года, пост главы МИД Австрии он занимает с июня 2019 года. Считается, что он поддерживает курс экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца, особенно в том, что касается проблем миграции, отмечает "Немецкая волна".
Курц стал канцлером Австрии 18 декабря 2017 года, сказано в биографии на его сайте. Тогда ему был 31 год, он стал самым молодым канцлером в истории страны.
В декабре 2013 года, в 21 год, он стал самым юным министром иностранных дел в мире в правительстве Вернера Файмана. Курц заменил на этом посту Михаэля Шпинделеггера, когда учился на юридическом факультете Венского университета.
9 октября Курц подал прошение об отставке на фоне коррупционного скандала. 6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.