В Сенате США зарегистрировали законопроект о санкциях против "Северного потока – 2" и военной помощи Украине

Согласно тексту проекта закона, предлагается существенно увеличить материальную поддержку Вооруженных сил Украины, включая финансирование закупки вооружений, обучения и реформ в оборонной сфере – в общей сложности $450 млн в 2022 году.

Законопроектом, среди прочего, предлагается ускоренно предоставить Украине системы ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты и мины, назначить спецпредставителя президента США в Украину, поставлять в Украину избыточное военное оборудование из США.

Кроме того, предлагается усилить санкции против газопровода "Северный поток – 2", российского проекта "губительного влияния, призванного нанести ущерб Украине и поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы".

"Поскольку Украина сталкивается с очередным наращиванием российских войск на своей границе и угрозой вторжения в середине января, Соединенные Штаты должны сделать все возможное прямо сейчас, чтобы сдержать Россию и предоставить Украине поставки и поддержку, необходимые для защиты", – отметил сенатор от Республиканской партии Джим Риш, который представил документ, сообщается 15 декабря на сайте комитета по международным отношениям.

Как подчеркнул в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, "документ содержит меры, которые должны сдержать [президента РФ Владимира] Путина от агрессии против Украины".

"Подчеркиваю: не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию (а затем реагировать "беспокойством" или санкциями), а предотвратить эту опасность", – написал Витренко.

8 декабря Конгресс США включил в оборонный бюджет 2022 года помощь Украине на $300 млн. При этом в проект документа не попали санкции против "Северного потока – 2". 15 декабря Сенат США принял оборонный бюджет страны, отправив документ на подпись президенту Джо Байдену, сообщил "Голос Америки".

"Поправка против "Северного потока – 2" стала заложником других процессов, никоим образом не свидетельствующих о потере поддержки Конгрессом Украины. Она есть", – отметил Витренко.