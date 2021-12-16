В Сенате США зарегистрировали законопроект о санкциях против "Северного потока – 2" и военной помощи Украине

Согласно тексту проекта закона, предлагается существенно увеличить материальную поддержку Вооруженных сил Украины, включая финансирование закупки вооружений, обучения и реформ в оборонной сфере – в общей сложности $450 млн в 2022 году.
Законопроектом, среди прочего, предлагается ускоренно предоставить Украине системы ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты и мины, назначить спецпредставителя президента США в Украину, поставлять в Украину избыточное военное оборудование из США.
Кроме того, предлагается усилить санкции против газопровода "Северный поток – 2", российского проекта "губительного влияния, призванного нанести ущерб Украине и поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы".
"Поскольку Украина сталкивается с очередным наращиванием российских войск на своей границе и угрозой вторжения в середине января, Соединенные Штаты должны сделать все возможное прямо сейчас, чтобы сдержать Россию и предоставить Украине поставки и поддержку, необходимые для защиты", – отметил сенатор от Республиканской партии Джим Риш, который представил документ, сообщается 15 декабря на сайте комитета по международным отношениям.
Как подчеркнул в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, "документ содержит меры, которые должны сдержать [президента РФ Владимира] Путина от агрессии против Украины".
"Подчеркиваю: не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию (а затем реагировать "беспокойством" или санкциями), а предотвратить эту опасность", – написал Витренко.
8 декабря Конгресс США включил в оборонный бюджет 2022 года помощь Украине на $300 млн. При этом в проект документа не попали санкции против "Северного потока – 2". 15 декабря Сенат США принял оборонный бюджет страны, отправив документ на подпись президенту Джо Байдену, сообщил "Голос Америки".
"Поправка против "Северного потока – 2" стала заложником других процессов, никоим образом не свидетельствующих о потере поддержки Конгрессом Украины. Она есть", – отметил Витренко.
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".
ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.
16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании "Оператор ГТС Украины" допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.
Новоназначенная глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 12 декабря в интервью ZDF, что "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза.
Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.
Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что, если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.