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Рада запретила вкусоароматические добавки в никотиновых изделиях и ограничила оборот электронных сигарет

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Рада ограничила использование сигарет
Рада ограничила использование сигарет
Фото: ЕРА

16 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4358 о внесении изменений в документы об охране здоровья украинцев от вредного влияния табака. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За законопроект проголосовали 317 народных депутатов, против – ни одного. Еще 15 нардепов воздержались.

В ходе рассмотрения вопроса в сессионном зале были проголосованы три варианта поправок, ни один из них не набрал достаточного количества за.

В первом чтении законопроект был принят 1 июня 2021 года.

В пояснительной записке сказано, что нормы законопроекта "предусматривают запрет видимого размещения табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров в пунктах продажи, что является формой рекламы и получило впечатляющее распространение в украинских городах".

Кроме того, "в целях информирования" увеличивается с 50% до 65% площадь пачки, на которой размещается предупреждение о вреде курения. Само предупреждение будет иметь "реалистичные изображения заболеваний, вызванных курением".

"Нормы законопроекта предусматривают запрет продажи лицам до 21 года, запрет рекламы, спонсорства и стимулирования продаж электронных сигарет, требования к маркировке упаковок электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров", – объясняет законодатель.

Авторы документа вводят также запрет на "выкладку, рекламу, стимулирование продаж и спонсорство бездымных табачных изделий и устройств для обеспечения курения табачных изделий, вводят требования к маркировке, запрещают использование вкусоароматических добавок (фруктовых, ягодных), которые вводят потребителей в заблуждение, запрещают употребление в общественных местах".

Контекст:

Законопроект №4358 вводит европейские требования к защите населения от вреда табака и электронных устройств для курения в соответствии с евроинтеграционной директивой 2014/40/ЕС и рамочной конвенцией Всемирной организацией здравоохранения по борьбе с табаком.

Благодаря внедрению норм, предусмотренных директивой, в Евросоюзе удалось снизить курение среди детей на 20% и среди населения старше 15 лет – на 12,5%.

Ежегодно курение забирает в среднем 85 тыс. жизней граждан Украины, сообщил 18 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Теги: Верховная Рада, здоровье, реклама, депутаты, евроинтеграция, курение, закон, сигареты, законопроект, украинцы, документы, борьба, фрукты, продажа, нардеп
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