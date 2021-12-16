Рада запретила вкусоароматические добавки в никотиновых изделиях и ограничила оборот электронных сигарет

За законопроект проголосовали 317 народных депутатов, против – ни одного. Еще 15 нардепов воздержались.
В ходе рассмотрения вопроса в сессионном зале были проголосованы три варианта поправок, ни один из них не набрал достаточного количества за.
В первом чтении законопроект был принят 1 июня 2021 года.
В пояснительной записке сказано, что нормы законопроекта "предусматривают запрет видимого размещения табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров в пунктах продажи, что является формой рекламы и получило впечатляющее распространение в украинских городах".
Кроме того, "в целях информирования" увеличивается с 50% до 65% площадь пачки, на которой размещается предупреждение о вреде курения. Само предупреждение будет иметь "реалистичные изображения заболеваний, вызванных курением".
"Нормы законопроекта предусматривают запрет продажи лицам до 21 года, запрет рекламы, спонсорства и стимулирования продаж электронных сигарет, требования к маркировке упаковок электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров", – объясняет законодатель.
Авторы документа вводят также запрет на "выкладку, рекламу, стимулирование продаж и спонсорство бездымных табачных изделий и устройств для обеспечения курения табачных изделий, вводят требования к маркировке, запрещают использование вкусоароматических добавок (фруктовых, ягодных), которые вводят потребителей в заблуждение, запрещают употребление в общественных местах".
Законопроект №4358 вводит европейские требования к защите населения от вреда табака и электронных устройств для курения в соответствии с евроинтеграционной директивой 2014/40/ЕС и рамочной конвенцией Всемирной организацией здравоохранения по борьбе с табаком.
Благодаря внедрению норм, предусмотренных директивой, в Евросоюзе удалось снизить курение среди детей на 20% и среди населения старше 15 лет – на 12,5%.
Ежегодно курение забирает в среднем 85 тыс. жизней граждан Украины, сообщил 18 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко.