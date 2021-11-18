Курение ежегодно забирает жизни 85 тыс. украинцев – Ляшко

"Сегодня Международный день отказа от курения. Лично я не курильщик и призываю тех, кто курит, отказаться от этой вредной привычки. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 8 млн людей умирают от болезней, вызванных употреблением табака... Безопасного курения не существует", – сказал министр.
По его словам, каждая десятая смерть от болезней сердца – следствие курения. Оно является одним из ключевых факторов риска ишемической болезни сердца, инсульта, а также заболеваний периферических сосудов.
"Сегодня появились альтернативные способы употребления табака – электронные сигареты или устройства для нагревания табака. Они становятся популярными среди подростков, но эти устройства не являются безопасными", – добавил Ляшко.
Он попросил народных депутатов Украины принять антитабачный законопроект №4358, который, в частности, предлагает запретить использование устройств для нагревания табака в общественных местах – школах, больницах, заведениях общественного питания, на рабочих местах.
"Медицинские предупреждения на упаковках сигарет увеличатся до 65% и будут нанесены с двух сторон. Будет запрещена продажа табака для самокруток с разными вкусами, например фруктов или сладостей. Сейчас это приманка для привлечения к курению детей", – отметил глава Минздрава.
Законопроект №4358, принятый Верховной Радой в первом чтении 1 июня этого года, вводит европейские требования к защите населения от вреда табака и электронных устройств для курения в соответствии с евроинтеграционной директивой 2014/40/ЕС и рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе с табаком.
Благодаря внедрению норм, предусмотренных директивой, в ЕС удалось снизить курение среди детей на 20% и среди населения старше 15 лет – на 12,5%.