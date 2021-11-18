Курение ежегодно забирает жизни 85 тыс. украинцев – Ляшко

Ежегодно более 8 млн людей в мире умирают от болезней, вызванных употреблением табака Фото: pixabay.com

"Сегодня Международный день отказа от курения. Лично я не курильщик и призываю тех, кто курит, отказаться от этой вредной привычки. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 8 млн людей умирают от болезней, вызванных употреблением табака... Безопасного курения не существует", – сказал министр.

По его словам, каждая десятая смерть от болезней сердца – следствие курения. Оно является одним из ключевых факторов риска ишемической болезни сердца, инсульта, а также заболеваний периферических сосудов.

"Сегодня появились альтернативные способы употребления табака – электронные сигареты или устройства для нагревания табака. Они становятся популярными среди подростков, но эти устройства не являются безопасными", – добавил Ляшко.

Он попросил народных депутатов Украины принять антитабачный законопроект №4358, который, в частности, предлагает запретить использование устройств для нагревания табака в общественных местах – школах, больницах, заведениях общественного питания, на рабочих местах.

"Медицинские предупреждения на упаковках сигарет увеличатся до 65% и будут нанесены с двух сторон. Будет запрещена продажа табака для самокруток с разными вкусами, например фруктов или сладостей. Сейчас это приманка для привлечения к курению детей", – отметил глава Минздрава.