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Общественная организация "Життя" заявила об угрозе возобновления в Украине рекламы сигарет

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Сейчас реклама сигарет в Украине запрещена
Сейчас реклама сигарет в Украине запрещена
Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует через законопроект №4212 ослабить антитабачное законодательство и, таким образом, может вернуть рекламу табачных изделий. Об этом идет речь в заявлении общественной организации "Життя", опубликованном 10 ноября на ее сайте.

По информации членов организации, 9 ноября нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев от имени комитета по гуманитарной и информационной политике инициировал обращение в комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования с требованием отправить законопроект №4358 на повторное второе чтение и привести его нормы в соответствие с законопроектом №4212, что предусматривает возобновление рекламы табачных изделий в Украине.

"Такую позицию члены комитета обосновали необходимостью учесть корпоративные интересы медиаиндустрии, отдельные представители которой получают средства от табачных компаний за рекламу и спонсорство табачных изделий. Заявления отдельных народных депутатов – не что иное, как попытка возобновления рекламы табачных изделий в Украине, которые, как было научно доказано, вызывают наркотическую зависимость и наносят разрушительные последствия здоровью человека, в связи с доработкой ко второму чтению законопроекта №4212", – сказано в заявлении.

Активисты "Життя" подчеркнули, что вмешательство лиц, связанных с табачной индустрией, к подготовке законопроекта о рекламе табака является грубым нарушением статей Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗи принципа "приоритетности политики в сфере здравоохранения по сравнению с финансовыми, налоговыми и корпоративными интересами субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с табачной промышленностью" определенного законом Украины №2899-IV.

"Важно, что, таким образом, позиция народных депутатов противоречит позиции государства Украины, ратифицировавшего и воплощающего РКБТ ВОЗ, его руководящие принципы и решения сторон конвенции. Утвержденный комитетом ко второму чтению текст законопроекта №4212 предусматривает наличие рекламы и спонсорства табачных изделий в Украине и внедряет фрагментарные ограничения рекламы электронных устройств для курения. Подчеркиваем, что действующим законодательством Украины с 2012 года "запрещаются любая реклама и стимулирование продаж табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия" (ст. 16 закона Украины 2899-IV "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения")", – заявили в организации.

Также там напомнили, что в Украине от болезней, вызванных курением, ежегодно умирает 85 тыс. человек.

"По данным ВОЗ, в Украине почти 20% детей 13–15 лет являются курильщиками электронных устройств для курения, а 15% детей употребляют табачные изделия. Возобновление рекламы табака, предложенное председателем комитета по гуманитарной и информационной политике Потураевым, приведет к увеличению масштабов эпидемии наркотической зависимости, вызванной табаком. Требуем прекратить работу комитета по гуманитарной и информационной политике в интересах табачной индустрии в подготовке законодательства в сфере контроля над табаком в соответствии с требованиями закона Украины 2899-IV и ст. 5.3 РКБТ ВОЗ. Требуем, чтобы комитет пересмотрел все предложения по изменению законодательства в сфере рекламы табака и электронных устройств для курения с учетом требований РКБТ ВОЗ и участия физических лиц, объединений граждан, деятельность которых не связана с табачной промышленностью", – подчеркнули авторы обращения.

Они выразили свою поддержку комитету здоровья в принятии "комплексных изменений законодательства для защиты здоровья населения от вреда табака и электронных устройств для курения в соответствии с признанными практиками РКБТ ВОЗ, предусмотренными законопроектом №4358".

Пресс-служба "Життя" опубликовала ссылку на видеозапись заседания комитета, в котором приняли участие нардепы, поддержавшие обращение об ослаблении антитабачного законодательства в соответствии с законопроектом №4212.

Теги: здоровье, ВОЗ, табачные изделия, курение, сигареты, законопроект, Никита Потураев, здравоохранение, общественная организация
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